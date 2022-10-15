Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendikleri bir kişiyi takibe alan ekipler Kirazlı yolu üzerinde motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, motosikleti ile hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometre kovalamaca sonrası Kirazlı Mahalle girişinde yakalanan şüpheli motosikletten indirildi. Yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş halde 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli V.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan V.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Narkotik, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 20 kilometre kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.