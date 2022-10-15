20 kilometre kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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20 kilometre kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilo uyuşturucu çıktı

15.10.2022 13:22
20 kilometre kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından 20 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından 20 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendikleri bir kişiyi takibe alan ekipler Kirazlı yolu üzerinde motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, motosikleti ile hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometre kovalamaca sonrası Kirazlı Mahalle girişinde yakalanan şüpheli motosikletten indirildi. Yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş halde 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli V.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan V.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 kilometre kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 kilometre kovalamaca sonucu durdurulan motosikletten 1 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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