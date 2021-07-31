20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden çaldıkları araçla İnegöl ilçesine gelen 4 şüpheliden 2'si, 20 kilometrelik kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden öğle saatlerinde çalındığı ihbar edilen 16 NUZ 42 plakalı otomobil ve içerisindeki 1'i kadın 4 şüphelinin, İnegöl ilçesine doğru seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. İnegöl ilçesi girişinde bekleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Bursa- Ankara karayolu üzerinden kırsal Kulaca Mahallesi'ne giren şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 20 kilometrelik kovalamaca sonrası, tarlalık alana giren şüpheliler aracı bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerden 2'sini kısa sürede yakalarken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çalıntı olduğu belirlenen arac karakola çekilirken, yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.