20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

31.03.2022 09:15
20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, lüks otomobiliyle kaçan Ünal Y. (32), 20 kilometre takiple yakalandı.

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, lüks otomobiliyle kaçan Ünal Y. (32), 20 kilometre takiple yakalandı. Otomobilde yapılan aramada; 1,7 kilo uyuşturucu, 2 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira ele geçirildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekipleri, uygulama noktasına gelen 16 RAM 91 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü 'dur' ihtarına uymayınca takibe başladı. Kaçan sürücü, 20 kilometrelik takibin ardından Vakıf Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada; 1 kilo 716 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Ünal. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
YORUMLAR
500
İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
08:24 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 31 Mart güncel altın kuru!
08:16 Ayın son gününde döviz kurlarında son durum: 31 Mart'ta Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: 20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement