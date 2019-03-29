20 Kişilik Dalgıç Ekip Musul'a Gitti
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde feribotun batması sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 kişilik dalgıç ekibinin bölgeye gittiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın Musul
kentinde Dicle
nehri üzerinde feribotun batması sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 kişilik dalgıç ekibinin bölgeye gittiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Dicle Nehri üzerinde 21 Mart
2019'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti" denildi.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:19 Kaynak: DHA
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