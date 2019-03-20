20 Kişilik Lastik Botta 60 Kişi ile Ölümüne Yolculuk
3 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesini mesken tutan düzensiz göçmenlerin ölümüne yolculukları sürüyor.
Aydın
'ın Didim
ilçesini mesken tutan düzensiz göçmenlerin ölümüne yolculukları sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin 24 saat denetimi altındaki bölgeden ölümü göze alarak yasa dışı yollardan deniz yoluyla kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin olası faciayı Sahil Güvenlik ekipleri önlüyor. Sabah
saatlerinde Didim Mavişehir
açıklarında 20 kişilik lastik bot ile Yunanistan
adalarına kaçma girişiminde bulunan 60 kişilik düzensiz göçmen grubu Sahil Güvenlik Ege
Grup Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle önlendi. Sabah saatlerinde bölgede devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik botu Mavişehir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit etti. Botta yapılan aramada, 37 Suriye
, 11 Filistin
, 8 Irak
, 4 Yemen
uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmen tespit etti. Düzensiz göçmenlerin içinde 22'sinin çocuk olması da dikkat çekti.
Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile Didim Gümrük iskelesine getirildi. Düzensiz göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne sınır dışı edilmek üzere teslim edilecek. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:38 Kaynak: İHA
Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti
Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi