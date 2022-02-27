20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama

27.02.2022 15:42

20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 90 kişilik ekiple 3 ay süren takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklanırken 16 zanlı ise serbest bırakıldı.

20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 90 kişilik ekiple 3 ay süren takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklanırken 16 zanlı ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu imalatı, satışı ve kullanıcılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Toplam 3 ay süreyle yapılan fiziki ve teknik takip sonrası Jandarma Özel Harekat birimlerinin de yer aldığı 90 kişilik ekiple düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 16 zanlı ise serbest bırakıldı.

Operasyonda 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama
20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama
20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı Son dakika haber! ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Uyuşturucu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 15:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement