20 kişinin korona virüse yakalandığı sokak karantinaya alındı - Son Dakika

20 kişinin korona virüse yakalandığı sokak karantinaya alındı

20 kişinin korona virüse yakalandığı sokak karantinaya alındı 7 gün sürecek karantinada sokağa giriş çıkışlar yasaklandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıkan 20 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

20 kişinin korona virüse yakalandığı sokak karantinaya alındı 7 gün sürecek karantinada sokağa giriş çıkışlar yasaklandı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korona virüs testleri pozitif çıkan 20 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Gebze Gaziler Mahallesi 1788 Sokak'ta yaşayan 20 kişi, yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan incelemeler sonrasında 20 kişinin korona virüs testleri pozitif çıktı. Aynı sokakta yaşayan şahısların testlerinin pozitif çıkması sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1888 Sokak 7 gün sürecek karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Korona virüs testi pozitif çıkan şahısların temaslı olduğu kişilerin belirlenebilmesi için alınan karar sonucu sokak girişlerine uyarılar asılarak demir bariyerler ile sokak girişleri kapatıldı. Alınan karar sonrasında polis ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. 7 gün sürecek karantina boyunca sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Gurubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gebze Belediyesi ekiplerince karşılanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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