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20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu'ya getirildi - Son Dakika

20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu'ya getirildi

18.08.2021 16:11
20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu'ya getirildi, System.String[]

Sel felaketi sırasında yıkılarak şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı halen 11 kişinin de kayıp olduğu Bozkurt ilçesindeki Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi, yakalandığı İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildiDere yataklarına yapılan ve sel felaketi sırasında çok sayıda vatandaşın...

Sel felaketi sırasında yıkılarak şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı halen 11 kişinin de kayıp olduğu Bozkurt ilçesindeki Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi, yakalandığı İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi

Dere yataklarına yapılan ve sel felaketi sırasında çok sayıda vatandaşın hayatına mal olan binalarla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor. Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmada Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Mehmet Özkan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesine getirildi.

Olayın geçmişi

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu'ya getirildi

Kastamonu, İstanbul, Bozkurt, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu'ya getirildi - Son Dakika


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