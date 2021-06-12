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Bakan Koca, en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek amacıyla 3. doz için geliştirdikleri hibrit modeli anlattı - Son Dakika

Bakan Koca, en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek amacıyla 3. doz için geliştirdikleri hibrit modeli anlattı

12.06.2021 07:53

Koronayla mücadele kapsamında aşılanma tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanı Koca, aşılamada en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek için geliştirdikleri hibrit yaklaşım modelini anlattı. Bu modele göre, ilk iki dozda Sinovac ya da BioNTech'ten birini olan gönüllüler üç farklı grubuna ayrılacak. İlk gruba Sinovac, ikinci gruba BioNTech ve üçüncü gruba da yerli aşı uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi. Koca, aşı tedarik sürecindeki son durumdan şöyle bahsetti:

"Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekleniyor. Çin'den izin çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedeflendi."

AŞILAMADA YENİ BİR YOL İZLENİYOR

Sabah'ın haberine göre, sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak yeni bir yol izlenecek. İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak.

ÜÇÜNCÜ DOZDA KORUYUCULUK TESPİT EDİLECEK

Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek.

NÜFUSUN YÜZDE 60'I AŞILANMALI

Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor.

Bakan Koca, en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek amacıyla 3. doz için geliştirdikleri hibrit modeli anlattı

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek amacıyla 3. doz için geliştirdikleri hibrit modeli anlattı - Son Dakika


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