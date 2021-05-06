20'li yaşlar akımına dahil olan Haldun Üstünel, Fenerbahçe'yle dalga geçti
06.05.2021 10:49
Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel, sosyal medyayı etkisi altına alan 20'li yaşlar akımına Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bir paylaşımla katıldı. Üstünel, sarı-lacivertli takımın 3 yıldızlı iki logosunu paylaşarak, "20yearschallenge" notunu düştü.
Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek, 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
GALATASARAY TARAFTARLARINI KIRDI GEÇİRDİ
20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirdi. Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları ise kahkahalara boğuldu.
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