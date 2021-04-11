20 LİRALIK YER FISTIĞINI, 800 LİRALIK ÇAM FISTIĞI DİYE SATIYORLAR - Son Dakika

20 LİRALIK YER FISTIĞINI, 800 LİRALIK ÇAM FISTIĞI DİYE SATIYORLAR

11.04.2021 11:12

AKTARLAR ve marketlerde kilosu 800 lirayı bulan çam fıstığı, bazı fırsatçılar tarafından içerisine yer fıstığı karıştırılarak 'dolmalık fıstık' adı altında çok uygun fiyata satılıyor.

AKTARLAR ve marketlerde kilosu 800 lirayı bulan çam fıstığı, bazı fırsatçılar tarafından içerisine yer fıstığı karıştırılarak 'dolmalık fıstık' adı altında çok uygun fiyata satılıyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Tüketici ambalajda gerçekten 'çam fıstığı' yazıyor mu bakmalı dedi.

Bazı fırsatçılar maliyeti düşürmek ve daha fazla kar elde edebilmek adına vatandaşların sağlığını hiçe sayarak gıda ürünlerinde hile yapıyor. Son olarak hileye konu olan ürünlerden biri de kilosu 800 liraya kadar ulaşan çam fıstığı. Halk arasında dolmalık veya helva fıstığı olarak bilinen ve vatandaşların gramla satın aldığı ürünün kilosu 800 ile bin lira arasında değişiyor.

1 ton çam kozalağının ayıklanmasıyla yaklaşık 80 kilo elde edilen çam fıstığının yüksek fiyatını düşürmek için birçok hileye başvuruluyor. Kilogram fiyatını düşürmek isteyen bazı fırsatçılar, çam fıstığını yer fıstığı ile karıştırarak internet üzerinden satıyor. Bazıları ise çam fıstığı yerine 'dolmalık fıstık' yazılı paketlerde çam fıstığını andıran yer fıstığı satarak, vatandaşı aldatıyor.

'AYIRT EDEBİLMEK İÇİN TADINA BAKARIZ'

Antalya'da 22 yıldır aktarlık yapan Mustafa Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu söyledi. Uzun, 'Çam fıstığı bizim sektörümüzde Güneriçi olarak bilinir. Bergama bölgesinde yoğun toplanan bir üründür. Halk arasında dolma ve helva fıstığı olarak bilinir. Kilosu 800 lira gibi rakamlara satılmakta. Düşük fiyattan satan yerler var. Yer fıstığı dediğimiz fıstığın en küçük ebatları buna çok benzemektedir. Birebir aynı gibi görünür hatta biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığı, kilosu 20 lira olan yer fıstığı ile birbirine çok benzer. Çam fıstığının içerisine yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor dedi.

'GRAMLA SATIYORUZ'

Çam fıstığının fiyatının binlerce liraya kadar ulaşabildiğini söyleyen Uzun, 'Bu ürünün alım şekli genelde kilogram şeklinde değildir. Hatta marketlerde 20 gramlık paketler halinde satılır. 20 gramlık paketler halinde alındığında kilosu 1500 liraya kadar çıkıyor. Biz dökme usulü sattığımızdan dolayı müşterilerimize 50, 100, 150 gram şeklinde sunum yapabiliyoruz. 100 gramı şu an 80 liraya satıyoruz diye konuştu.

FİYATIN YÜKSEKLİĞİ ÜRETİM ZORLUĞUNDAN

Çam fıstığının içerisindeki yağ, protein, potasyumla vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, 'Çam ağaçlarının kozalaklarından toplanıyor, güneşte bekletiliyor, kabukları açılıyor, içerisindeki çam fıstıkları dışarı çıkıyor, tekrar soyuluyor, zahmetli bir süreçten geçiyor. Kilosu şu an neredeyse 1000 liraya yakın. Toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar çok meşakkatli bir ürün. Fiyatının yüksekliği de bu zorluklardan geliyor dedi.

'DOLMALIK FISTIK DİYE BAŞKA FISTIKLAR SATIYORLAR'

Satın alınan ürünün gerçekten çam fıstığı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu, 'Bazen ise çam fıstığı yazan ürünleri 60-70 lira gibi rakamlara görebiliyoruz. Burada tüketici ambalajda gerçekten 'çam fıstığı' yazıyor mu diye bakmalı. Çam fıstığı yerine farklı fıstıklar koyarak 'dolmalık fıstık' adı altında tüketiciye uygun fiyatlı satılabiliyor. Aslında çam fıstığı besin içeriği ve lezzet anlamında değerli bir ürün. İçerisindeki fıstık çam fıstığı mı kontrol edilmeli. Tadında ve kokusunda bir değişiklik varsa aslında çam fıstığı değil bambaşka bir fıstık tüketiliyor diye konuştu.

20 LİRALIK YER FISTIĞINI, 800 LİRALIK ÇAM FISTIĞI DİYE SATIYORLAR
20 LİRALIK YER FISTIĞINI, 800 LİRALIK ÇAM FISTIĞI DİYE SATIYORLAR
20 LİRALIK YER FISTIĞINI, 800 LİRALIK ÇAM FISTIĞI DİYE SATIYORLAR
20 LİRALIK YER FISTIĞINI, 800 LİRALIK ÇAM FISTIĞI DİYE SATIYORLAR

Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 LİRALIK YER FISTIĞINI, 800 LİRALIK ÇAM FISTIĞI DİYE SATIYORLAR - Son Dakika


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