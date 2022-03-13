20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti - Son Dakika
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20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti

13.03.2022 13:09

20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti Adana'da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyerek, yaklaşık 1 kilometre araç üzerinde yolculuk yaptı Adana'da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı...

20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti

Adana'da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyerek, yaklaşık 1 kilometre araç üzerinde yolculuk yaptı

ADANA - Adana'da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyerek, yaklaşık 1 kilometre araç üzerinde yolculuk yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Durdane ve Turgut K. çifti evlilik hazırlığı için yola çıktı. Fuzuli Caddesi'nde ışıklarda duran gelin arabasına yaklaşan bir kişi para istedi. Damat şahsa 20 lira verdi. Ancak parayı beğenmeyen şahıs biraz daha para istedi. Damat para vermeyerek yeşil ışık yanınca hareket etti. Bunun üzerine aracın ön tarafına oturan şahıs bütün ikazlara rağmen aracın üzerinden inmedi. Damat şahsı indiremeyince yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra polis noktası görerek aracını oraya doğru sürdü. Bu durumu fark eden şahıs araçtan atlayıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti
20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti
20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti

YORUMLAR
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Adana'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında Adana'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasında Polisten kaçıp yakalanınca, 'Biz polislerimizi seviyoruz' dedi Polisten kaçıp yakalanınca, 'Biz polislerimizi seviyoruz' dedi

Reşatbey Mahallesi, Tragger, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti - Son Dakika
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