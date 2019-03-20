Son Dakika Haberleri: 20. Marex Fuarı Açıldı

20. Marex Fuarı Açıldı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 20'incisi düzenlenen Marmaris Turistik İşletmeler Donanımı Tekstil Dekorasyon ve Gıda İhtisas Fuarı (MAREX) açıldı.

20. Marex Fuarı Açıldı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 20'incisi düzenlenen Marmaris Turistik İşletmeler Donanımı Tekstil Dekorasyon ve Gıda İhtisas Fuarı (MAREX) açıldı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından KOSGEB desteğiyle Armutalan Kapalı Pazar yerinde açılan fuara 50 firma katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın turizmcilere yönelik olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün avantajlarının iyi kullanılması gerektiğini dile getiren Acar, "Turizm bölgesinde bulunmanın velinimet olduğunu unutmayalım. Memleketimize, turizmimize ve hizmet kalitemize sahip çıkalım. Turizmciler de fuara katılan 50 firmayı çok iyi değerlendirmeli." dedi.

MARFO Fuarcılık Turizm Fuarları Koordinatörü Hakan Özel de başarılı bir ekiple hazırlandıkları fuarı açmanın gururu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Fuar, 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Armutalan, Muğla, Marmaris, Ekonomi
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