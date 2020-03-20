20 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Avrupa Yolunda
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Süper Lig Panorama
05:20 Futbol Anadolu
05:25 Spor Atlası
05:35 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:15 Avrupa Yolunda
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Lig Raporu
12:15 Set Sayısı
12:40 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Atlası
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:00 Dakika Skor
21:00 Futbol Anadolu
21:45 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:55 İleri Üçlü