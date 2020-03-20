20 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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20 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
17 dakika önce
20 Mart 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Seddülbahir 32 Saat Özel
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:05 Seksenler
04:05 Aileler Yarışıyor
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:10 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:00 3'te 3 Tarih
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
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