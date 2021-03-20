20 Mart 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Atv Yayın Akışı

20 Mart 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 00:20 Kuruluş Osman 01:35 Kırgın Çiçekler 03:20 Kırgın Çiçekler 04:20 Bir Zamanlar Çukurova 05:20 Bir Zamanlar Çukurova 07:00 Kahvaltı Haberleri 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Kardeşlerim 13:00 Gün Ortası 13:40 Kediler ve Köpekler 2 14:00 Beni Bırakma 15:30 Maraşlı 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Akıncı 20:00 Kardeşlerim

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