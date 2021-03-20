20 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

20.03.2021 06:42
20 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

20 Mart 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

00:30 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Avrupa Ligi

02:00 Maç Saati

03:00 Süper Lig

03:45 UEFA Avrupa Ligi

03:45 Maç Saati

04:45 1. Lig

05:00 Sanal Direktör

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Gamer

06:15 Maç Saati

06:45 Süper Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 Sanal Direktör

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

12:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:30 Süper Lig

13:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Sanal Direktör

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Karagümrük - HK Kayserispor

16:00 Göztepe - DG Sivasspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Karagümrük - HK Kayserispor

17:00 beIN Teknik

17:00 Göztepe - DG Sivasspor

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

20:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 beUNITED

23:30 Gamer

20 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, UEFA, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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