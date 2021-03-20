20 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Mart 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 00:30 500 Great Goals Show 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Maç Saati 01:00 UEFA Avrupa Ligi 02:00 Maç Saati 03:00 Süper Lig 03:45 UEFA Avrupa Ligi 03:45 Maç Saati 04:45 1. Lig 05:00 Sanal Direktör 05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 05:30 Süper Lig Maç Özetleri 06:00 Gamer 06:15 Maç Saati 06:45 Süper Lig Haftanın Golleri 07:00 Maç Saati 08:00 Maç Saati 08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 09:00 Maç Saati 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 11:00 Süper Lig Maç Özetleri 11:00 Sanal Direktör 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 12:00 Maç Saati 12:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 12:30 Süper Lig 13:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Sanal Direktör 14:00 Maç Saati 14:15 Süper Lig 14:30 Gençlerbirliği - Kasımpaşa 15:00 Süper Lig 15:45 Süper Lig Kısa Özet 16:00 Karagümrük - HK Kayserispor 16:00 Göztepe - DG Sivasspor 16:35 Maç Başlıyor 16:45 Süper Lig 17:00 Karagümrük - HK Kayserispor 17:00 beIN Teknik 17:00 Göztepe - DG Sivasspor 17:45 Devre Arası 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 18:00 Süper Lig 19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor 19:00 Süper Lig Maç Önü 19:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 19:45 Süper Lig 20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor 20:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 20:45 Devre Arası 21:00 Süper Lig 21:00 Süper Lig Maç Sonu 22:00 Süper Lig Maç Sonu 23:00 beUNITED 23:30 Gamer

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