20 Mart 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

20 Mart 2021 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 Akıl Çemberi 01:00 Gece Görüşü 05:00 Gece Haberleri 06:00 Güne Merhaba 06:00 Haber 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 08:30 A'dan Z'ye 09:00 Haber 09:40 Çalışan Türkiye 10:00 Haber 10:00 A'dan Z'ye 11:00 A'dan Z'ye 11:00 Haber 12:00 Haber 12:00 Gündem 12 13:00 Gündem 13 13:00 Haber 14:00 Haber 14:00 Bugün 14:40 Baştan Sona Sağlık 15:00 Haber 15:00 Bugün 16:00 Günlük 16:00 Haber 17:00 Haber 17:00 Günlük 18:00 Ana Haber 18:00 5N1K 20:45 Akıl Çemberi 21:00 CNN TÜRK Masası

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