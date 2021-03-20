20 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı
20.03.2021 06:42
20 Mart 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
00:15 Sadakatsiz
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
07:00 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
16:00 Arka Sokaklar
16:15 Dokunmayın Şabanıma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Iron Man 3
22:45 Kod Adı: Londra
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