20 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı

20 Mart 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 00:15 Sadakatsiz 02:30 Gelinim Mutfakta 04:30 Afili Aşk 07:00 Sihirli Annem 07:00 Geniş Aile 08:15 Set Ekstra 08:30 Konuştukça 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Cumartesi 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Hekimoğlu 16:00 Arka Sokaklar 16:15 Dokunmayın Şabanıma 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 20:00 Iron Man 3 22:45 Kod Adı: Londra

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