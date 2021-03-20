20 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Star Yayın Akışı

20.03.2021 06:42
20 Mart 2021 Star Yayın Akışı, System.String[]

20 Mart 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

00:15 Akrep

00:30 Dizi

03:00 Kuralsız

03:30 Sivil Cephe

04:45 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Medcezir

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Hasip ile Nasip

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

14:00 Sinema

14:00 Sefirin Kızı

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Dizi

16:30 Bir Demet Tiyatro

16:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

20:00 İbo Show

20 Mart 2021 Star Yayın Akışı

Seni Çok Bekledim, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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