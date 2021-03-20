20 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Star Yayın Akışı

20 Mart 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Seni Çok Bekledim 00:15 Akrep 00:30 Dizi 03:00 Kuralsız 03:30 Sivil Cephe 04:45 Benim Tatlı Yalanım 05:00 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Medcezir 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Benim Tatlı Yalanım 08:00 Hasip ile Nasip 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 13:15 Gerçeğin Peşinde 14:00 Sinema 14:00 Sefirin Kızı 16:15 En Güzel Bölüm 16:30 Dizi 16:30 Bir Demet Tiyatro 16:45 Menajerimi Ara 18:30 Star Haber 20:00 Seni Çok Bekledim 20:00 İbo Show

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