Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Başlama Vuruşu
05:05 Teknik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Werder Bremen - Bayern Münih
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:35 Euro 2020 Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:25 İstanbulspor A.Ş. - Altınordu
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Adana Demirspor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - GZT Giresunspor
18:55 Altay - Menemenspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika