20 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

20 Mart 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:05 Teknik Analiz 00:30 Spor Artı 02:00 İleri Üçlü 02:00 Stadyum 04:00 Başlama Vuruşu 05:05 Teknik Analiz 05:30 Süper Lig Özetler 06:05 TFF 1. Lig Özetler 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 07:00 Werder Bremen - Bayern Münih 08:40 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Teknik Analiz 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler 09:45 Almanya Bundesliga Goller 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:55 Hava Durumu 11:00 Spor Manşet 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:25 Efsanelerin İzinde 12:30 Yüz Yüze Futbol 12:35 Euro 2020 Magazin 13:00 Spor Bülteni 13:25 İstanbulspor A.Ş. - Altınordu 13:45 TFF 1. Lig Goller 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 Spor Hafta Sonu 15:55 Eskişehirspor - Adana Demirspor 16:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Hafta Sonu 18:55 Yılport Samsunspor - GZT Giresunspor 18:55 Altay - Menemenspor 21:00 Stadyum

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