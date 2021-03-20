20 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı

20 Mart 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Komplo Teorisi 02:20 Türkan Hanım'ın Konağı 02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 04:45 Işığın Prensesi 05:40 Seksenler 06:50 Acemi Anneler 06:50 Böyle Bitmesin 07:00 Böyle Bitmesin 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09:10 Yedi Numara 09:30 Türkan Hanım'ın Konağı 10:10 Tozkoparan İskender 11:00 Kalk Gidelim 11:40 Acemi Anneler Stüdyo 13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 13:20 Keşif 13:30 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu 15:15 Dizi 15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu 15:55 Acemi Anneler 17:30 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Gönül Dağı

Son Dakika

Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir

Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı

Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti

Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster

Katie Price altıncı kez hamile kaldı

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var