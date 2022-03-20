20 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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20 Mart 2022 Star Yayın Akışı

20.03.2022 06:42
20 Mart 2022 Star Yayın Akışı

20 Mart 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Aramızda Kalsın

03:00 Söz

05:00 İki Aile

06:45 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

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Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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