Son Dakika Haberleri: 20 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

20 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

1 saat önce

A MİLLİ TAKIM18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek (15 Dakika açık)FENERBAHÇE11.00/18.00 Sarı-Lacivertliler Ankaragücü maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

20 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi, System.String[]
A MİLLİ TAKIM

18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek (15 Dakika açık)

FENERBAHÇE

11.00/18.00 Sarı-Lacivertliler Ankaragücü maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. 

17.00 İspanyol futbolcu Roberto Soldado akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.

ANKARAGÜCÜ

10.30 Teknik direktör Mustafa Kaplan basın toplantısı düzenleyecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.00 Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL 

-Euroleague-

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Khimky

-FIBA Avrupa Kupası-

20.30 Pınar Karşıyaka - Dinamo Sassari

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19.00 VakıfBank - Dinamo Moskova

-Challenge Cup-

19.30 Aydın B.Şehir BLD - Saugella Monza

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:34 Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Ankaragücü, Arnavutluk, Spor
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