Son Dakika Haberleri: "20 Mart Dünya Mutluluk Günü" Mutluluk Bu Kitapta!

"20 Mart Dünya Mutluluk Günü" Mutluluk Bu Kitapta!

1 saat önce

Televizyon programlarının vazgeçilmez psikoloğu Yeşim Akıncı ile birlikte mutluluk yolculuğuna davetlisiniz...

Bir çok primetime TV programında uzman yorumcu olarak yer alan, en son kendi programını TRT 1 ekranlarında yapan, gazete ve dergi köşe yazarı, NEO Psikoterapi'nin kurucusu Uzman Psikolog Yeşim Akıncı, çok sevilen ilk kitabı 'Gözyaşı Şişeleri'nin ardından ikinci kitabıyla okurseverlerin karşısına çıkıyor. 'Mutluluğu Seçtim Ya Sen' adlı kitabında 'mutluluk, ilişkiler ve okuyucuların kendi kendine yapabileceği pratik, uygulamalı rahatlama yöntemlerini anlatan ünlü psikolog, zaten sahip olduğunuz mutluluğu yeniden keşfetmemize yardımcı olmayı hedefliyor.

'Mutluluk herkesin aradığı fakat çok az kişinin sahip olduğu ya da ulaşılmaz gördüğü bir hedeftir. Mutlu olmak bir seçimdir aslında... Kimi zaman seçimlerimiz, mutluluğa, bir perde gibi set çeker. Kimi zaman ise bizler, o setleri yıkarız' diyen Yeşim Akıncı, 'Bu kitapta; mutlu olmanın yollarını, mutlu beyin/mutsuz beyin farkını ve duygusal setleri yıkmanın yöntemlerini paylaşacağım' diyor.

Sayısız televizyon programları, köşe yazıları ve uyguladığı yüzlerce konferansta, kurumsal eğitimlerde ve bireysel terapilerde gönüllere umut olan Yeşim Akıncı ile mutluluk harekâtı başlamıştır!

'Bedenine hapsolmuş ruhlara hürriyet istiyoruz' mottosuyla yola çıkan Psikolog Yeşim Akıncı'nın 20 Mart Dünya Mutluluk Günü'nde gerçekleşecek kitap tanıtım gecesinde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten onur duyacağız. İş, sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek, aynı zamanda Yeşim Akıncı'nın doğum gününün de kutlanacağı gecede sürprizlere hazır olun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:01 Kaynak: Bültenler

TV, Güncel
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