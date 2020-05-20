20 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı

20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 01:05 Evde Biz Bize 01:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 03:55 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Evde Biz Bize 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru 20:30 Kuruluş Osman 20:45 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel 22:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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