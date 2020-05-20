20 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Tarafsız Bölge
01:00 Akıl Çemberi
04:00 Gece Haberleri
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
09:00 19 Mayıs: Kurtuluşa İlk Adım
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Bugün
14:00 Bugün
15:00 Günlük
16:00 Günlük
17:00 Günlük
20:30 Tarafsız Bölge
21:00 Akıl Çemberi