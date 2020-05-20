20 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Şevkat Yerimdar
01:30 Şevkat Yerimdar
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
03:45 Eski Köye Yeni Adet
03:45 Kafalar Karışık
05:15 Çılgın Kamp
05:45 Şansa Bak
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Kafalar Karışık
20:30 İkinci Şans
22:45 Sorma Neden?
22:45 Çılgın Kamp