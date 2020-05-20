20 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Aramızda Kalsın 00:45 Garip 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:10 Erkenci Kuş 04:25 Kiralık Aşk 05:00 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Erkenci Kuş 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:30 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Garip 20:00 Ketenpere 22:45 Ketenpere 22:45 Hayat Sevince Güzel

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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