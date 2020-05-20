20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Olimpiyat Yıldızları 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor 01:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye 01:00 İsveç - Türkiye 02:40 Olimpiyat Yıldızları 02:55 Spor Kitaplığı 02:55 Efsanelerin İzinde 03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Fransa 03:00 Türkiye - Fransa 03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 04:55 Spor Kitaplığı 05:00 Unutulmaz Maçlar 06:40 Olimpiyat Yıldızları 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya 07:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye 07:00 İsveç - Türkiye 08:40 Bir Oyundan Fazlası 08:40 Olimpiyat Yıldızları 08:55 Takvim Yaprakları 09:00 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Unutulmaz Maçlar 10:30 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya 10:30 Hırvatistan - İspanya 11:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:00 Olimpiyat Yıldızları 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Peru – Brezilya 12:15 Peru - Brezilya 12:15 Türkiye - Sırbistan 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası88 - 89 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Trabzonspor – Antalyaspor 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Olimpiyat Yıldızları 18:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Milan - Torino 18:40 Milan - Torino 18:55 Kamu Spotu İşte Spor 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 20:55 Kamu Spotu Evde Spor 21:00 Lig Hatırası 88 - 89 21:00 Lig Hatırası88 - 89 21:25 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Milan - Juventus 21:25 Milan - Juventus 21:25 Ustalara Saygı 21:35 Inter - Napoli 21:35 İtalya Kupası Yarı Final 1. Karşılaşması İnter - Napoli 21:45 Bir Zamanlar 21:50 Juventus - Roma 22:00 Spor Akşamı 23:00 Türkiye - Fransa 23:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya 23:00 Brezilya - Almanya

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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