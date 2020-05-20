20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Olimpiyat Yıldızları
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor
01:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye
01:00 İsveç - Türkiye
02:40 Olimpiyat Yıldızları
02:55 Spor Kitaplığı
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Fransa
03:00 Türkiye - Fransa
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Olimpiyat Yıldızları
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya
07:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye
07:00 İsveç - Türkiye
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:40 Olimpiyat Yıldızları
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Unutulmaz Maçlar
10:30 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya
10:30 Hırvatistan - İspanya
11:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Olimpiyat Yıldızları
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Peru – Brezilya
12:15 Peru - Brezilya
12:15 Türkiye - Sırbistan
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Trabzonspor – Antalyaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Olimpiyat Yıldızları
18:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Milan - Torino
18:40 Milan - Torino
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:55 Kamu Spotu Evde Spor
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:00 Lig Hatırası88 - 89
21:25 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Milan - Juventus
21:25 Milan - Juventus
21:25 Ustalara Saygı
21:35 Inter - Napoli
21:35 İtalya Kupası Yarı Final 1. Karşılaşması İnter - Napoli
21:45 Bir Zamanlar
21:50 Juventus - Roma
22:00 Spor Akşamı
23:00 Türkiye - Fransa
23:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya
23:00 Brezilya - Almanya