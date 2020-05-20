20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Olimpiyat Yıldızları

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor

01:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye

01:00 İsveç - Türkiye

02:40 Olimpiyat Yıldızları

02:55 Spor Kitaplığı

02:55 Efsanelerin İzinde

03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Fransa

03:00 Türkiye - Fransa

03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Andorra

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Unutulmaz Maçlar

06:40 Olimpiyat Yıldızları

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya

07:00 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye

07:00 İsveç - Türkiye

08:40 Bir Oyundan Fazlası

08:40 Olimpiyat Yıldızları

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Unutulmaz Maçlar

10:30 Euro 2016 Futbol Karş. Hırvatistan –ispanya

10:30 Hırvatistan - İspanya

11:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Olimpiyat Yıldızları

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Peru – Brezilya

12:15 Peru - Brezilya

12:15 Türkiye - Sırbistan

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:00 Lig Hatırası88 - 89

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Trabzonspor – Antalyaspor

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Olimpiyat Yıldızları

18:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Milan - Torino

18:40 Milan - Torino

18:55 Kamu Spotu İşte Spor

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

20:55 Kamu Spotu Evde Spor

21:00 Lig Hatırası 88 - 89

21:00 Lig Hatırası88 - 89

21:25 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Milan - Juventus

21:25 Milan - Juventus

21:25 Ustalara Saygı

21:35 Inter - Napoli

21:35 İtalya Kupası Yarı Final 1. Karşılaşması İnter - Napoli

21:45 Bir Zamanlar

21:50 Juventus - Roma

22:00 Spor Akşamı

23:00 Türkiye - Fransa

23:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya

23:00 Brezilya - Almanya

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Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

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