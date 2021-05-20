Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Taraftar
01:00 Beşiktaş Şampiyonluk Kutlamaları
03:30 1. Lig
05:15 Göztepe - Beşiktaş
07:00 FTA Antalyaspor - İHA Konyaspor
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Karagümrük - Y. Denizlispor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Gamer
13:00 beIN Teknik
14:00 beIN Manşet
15:00 Beşiktaş Şampiyonluk Öyküsü
15:30 Beşiktaş Şampiyonluk Kutlamaları
18:00 Gamer
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
20:00 beUnited
21:00 beIN Teknik
22:00 HK Kayserispor - Fenerbahçe
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika