Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kağıt Ev
03:35 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Akrep
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika