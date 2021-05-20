Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Spor Artı
02:00 Atalanta - Juventus
03:45 Spor Artı
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
14:00 TBMM-TV
17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:05 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika