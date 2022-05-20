20 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Discovery Golf

00:25 The Minute

00:30 Binicilik

01:30 Bisiklet: İtalya Turu

02:30 Tenis: Roland Garros

04:00 Bisiklet: İtalya Turu

05:30 Tenis: Roland Garros

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:00 The Power Of Sport

09:30 Formula E

10:30 Discovery Golf

11:00 The Minute

11:05 Tenis: Roland Garros

12:00 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Bisiklet: Burgos Turu

19:45 Bisiklet: İtalya Turu

20:30 Haberler

20:35 Tenis: Roland Garros

22:00 Haberler

22:05 Bisiklet: İtalya Turu