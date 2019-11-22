20 metre derinde Türk Bayrağı açtılar

KAYSERİ - Kayseri Tekden Lisesi öğrencilerinden oluşan 25 kişilik dalgıç grubu, Antalya Kaş'da 20 metre derine dalarak Türk Bayrağıyla su altı kamerasına poz verdi.

PSENEF SCUBA DIVING CLUB üyesi de olan Tekden Lisesi dalgıç grubu, Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitimlerini tamamladı. Marmara Üniversite Öğretim Üyesi Korhan Güler ile yine uzman öğretici Osman Levent Cacekli tarafından bir hafta süreyle dalış eğitimi alan 15 öğrenci, eğitimlerini başarıyla bitirerek diploma almaya kak kazandı. Dalış Ekibi Okul Sorumlusu olan ismail Güneş başkanlığındaki dalgıç ekibi, 20 metre derinlikte batırılmış bulunan tank ve teknenin olduğu yerlerde ayrı ayrı dalış yaptı.

Öğrenciler kurs sonunda tank üzerinde Türk Bayrağı açarak poz verirken Kayseri'nin de gururu oldu.