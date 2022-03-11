20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

11.03.2022 19:59
20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü.

İzmir'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü. Kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey İzmir Otoyolu Menemen Sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Gül (65) idaresindeki 35 AG 7295 plakalı katı atık yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyere çarptı, ardından bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metre yüksekten aşağıdaki yola düştü. Kaza sebebiyle kamyonda yüklü bulunan katı yağlar yola döküldü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine otoyol polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kamyon içerisinden çıkartılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, Menemen, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 metre yükseklikten düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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