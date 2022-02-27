20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı - Son Dakika
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20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

27.02.2022 19:17
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ağaçların arasında kalarak durabilen araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen kazada Serhat İslam K.'nın (26) sürücüsü olduğu 66 HA 866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçların arasında kalarak durabilen araçta sıkışan Serhat İslam K.'yı kurtarmak için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Vatandaşlar bağladığı halatla otomobilin aşağı yuvarlanmasını önlerken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan Serhat İslam K.'yı bulunduğu yerden çıkardı. İslam K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut - Mükremin Kaya/İHA)

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

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Otomobil, Kayseri, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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