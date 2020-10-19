20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar - Son Dakika

20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar
19.10.2020 09:50
Bursa'da 7 katlı binanın çatı katına montaj yapan ustaların korona virüse karşı maske ile önlem alırken, o kadar yüksekte iş güvenliğini hiçe sayması ortaya ilginç görüntü çıkardıMerkez Nilüfer ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katına montaj için çıkan ustalar iş güvenliğini hiçe saydı.
Bursa'da 7 katlı binanın çatı katına montaj yapan ustaların korona virüse karşı maske ile önlem alırken, o kadar yüksekte iş güvenliğini hiçe sayması ortaya ilginç görüntü çıkardı
Merkez Nilüfer ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katına montaj için çıkan ustalar iş güvenliğini hiçe saydı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan 2 usta, akrobasi göstericileri gibi hareket etti. Ustaların maske taktığı gözlenirken, düşme ihtimaline karşı hiçbir önlem almamaları dikkat çekti. Çatının tavanına montaj yapan ustaların, adeta ölüme meydan okurcasına köşeye kadar tedbir almadan gelmeleri görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Havanın kararmasıyla ustalar da işlerini bitirip korkulan olmadan çatıdan aşağı indi. - BURSA
Son Dakika Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı