20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı

03.03.2022 15:55
20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı

Zonguldak'ta Sarmaşık sokakta sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç 20 metre yükseklikten bir evin önüne uçtu.

Zonguldak'ta Sarmaşık sokakta sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç 20 metre yükseklikten bir evin önüne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sarmaşık sokakta meydana geldi. İddiaya göre Bahçelievler istikametinden sarmaşık sokak istikametine giden 67 ACA 214 plakalı hafif ticari araç 20 metreden bir evin önüne uçtu. Kazada araç sürücüsü İ.T ve yanında bulunan F.T yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İ.T ve yanında bulunan F.T'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı
20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı

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Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü faciaya neden oluyordu... Kaldırımda yürüyen vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü faciaya neden oluyordu... Kaldırımda yürüyen vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Bekçiler asayiş uygulaması yaptı Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

Bahçelievler, Zonguldak, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 metreden evin önüne uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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