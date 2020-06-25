20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor (2) - Son Dakika

20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor (2)

PATENT BÖLGESİNDE 'EREN' YAZACAKAntalya'da, Hakan Doğan tarafından üretilen tepe lambalarında, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adı yazacak.

PATENT BÖLGESİNDE 'EREN' YAZACAK

Antalya'da, Hakan Doğan tarafından üretilen tepe lambalarında, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adı yazacak. Doğan, "Yurt dışına göndereceğimiz tepe lambalarının patent alanında yer alan firma kısmına, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anısına 'Eren' yazıp gönderme kararı aldık. Ülkemizin menfaati için şehit düşen kardeşimizin ismini unutturmamak adına böyle bir karar aldık" dedi.


Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor (2) - Son Dakika

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