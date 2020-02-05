20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki çift, yaralı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki çift, yaralı kurtarıldı - Son Dakika

20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki çift, yaralı kurtarıldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlanıp, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Karataş (71) ve eşi Saime Karataş (65) itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki çift, yaralı kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlanıp, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Karataş (71) ve eşi Saime Karataş (65) itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Sarıyer Mahallesi Fethiye- Antalya yolunda meydana geldi. Ramazan Karataş yönetimindeki 48 PL 110 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü Ramazan Karataş ve eşi Saime Karataş sıkıştı. Sürücü Karataş'ın cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 30 dakika boyunca şarampoldeki otomobili aradı. Kavaklı mevkisinde kaza yapan otomobili bulan ekipler, sürücü Karataş ve eşini, yaptıkları çalışmayla kurtardı. Karataş çifti, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
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