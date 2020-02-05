20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı kurtarıldılar - Son Dakika

20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı kurtarıldılar

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Karataş (71) ve eşi Saime Karataş (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Mahallesi Fethiye- Antalya Karayolu üzerindeki kaza bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Karataş'ın kullandığı 48 PL 110 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü ramazan Karataş ve eşi Saime Karataş ters dönen otomobilde sıkıştı. Sürücü Karataş'ın cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 30 dakika boyunca şarampoldeki otomobili aradı. Kavaklı mevkisinde kaza yapan otomobili bulan ekipler, araçta sıkışan sürücü Karataş ve eşinin yardımına koştu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Karataş Çifti, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.