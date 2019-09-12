Son Dakika Haberleri: 20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
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20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

9 dakika önce

BURSA'da, Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak, motosikletiyle 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Ünal Tamer (56), hayatını kaybetti.

20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]
BURSA'da, Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak, motosikletiyle 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Ünal Tamer (56), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ünal Tamer (56), sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla 20 metrelik uçurumdan inerek, sedye ile Ünal Tamer'i yukarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tamer'in cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tamer'in evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Yıldırım, İtfaiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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