20 metrelik uçurumdan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı
1 saat önce
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Doğhan Duru ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:57 Kaynak: DHA
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Doğhan Duru ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Limontepe yakınlarında meydana geldi. 35 HC 5209 plakalı hafif ticari aracıyla İzmir
Çevreyolu'na doğru ilerleyen Doğhan Duru, viraja girdiği anda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Duru, ambulansla İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Duru'nun hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.
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