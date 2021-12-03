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Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek - Son Dakika

Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek

03.12.2021 10:38
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK'a, 20 milimetrelik, 3 namlulu yerli burun topunun 2022'de entegre edileceğini belirterek, "Entegre edildikten sonra 2022 içinde burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK'a, 20 milimetrelik, 3 namlulu yerli burun topunun 2022'de entegre edileceğini belirterek, "Entegre edildikten sonra 2022 içinde burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Mustafa Varank, Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi Sarsılmaz Silah Fabrikası ile aynı yerleşkedeki TR Mekatronik Sistemler'i ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin de eşlik etti. Varank, sunumun ardından üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Sarsılmaz ile TUSAŞ'ın ortak şirketi olan TR Mekatronik'te yaptığı incelemenin ardından şunları söyledi:

"Bu firma, ATAK helikopterlerinin burun topu dediğimiz 20 milimetrelik makineli tüfeklerini üretmek üzere kurulmuş bir firma. Bu toplar, yüksek hassasiyette ve ihracat kısıtına tabi toplar. Yani bunları almak istediğinizde dahi ülkeler bu topları satmıyorlar. İşte Sarsılmaz ve TUSAŞ bir birlikteliğe gitti ve burun toplarını yerli ve milli üretmek üzere bir şirket kurdular. 2018'den beri devam eden bir proje. Yanımızda bir prototip görüyoruz. İnşallah bu burun toplarının ilk atışları 2022 yılında başlayacak ve ATAK helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde ATAK helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Bu hem kendi ihtiyaçlarımızı giderme anlamında hem de ciddi bir ihracat potansiyeli var. Hem ATAK helikopterleri ile birlikte hem de ayrı ihracat potansiyeli taşıması açısından çok önemli ve değerli bir proje. Ben bu projede çalışan bütün mühendis arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birini burada karşılıyorlar ama aynı zamanda burada elde ettiğimiz teknoloji ile çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz. İnşallah Türkiye'ye de ciddi katkı sağlayacak."

ATAK helikopterinin silah ve toplarını TRMekatronik olarak geliştirmeye başladıklarını kaydeden Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş de "Önümüzdeki yıl ihraç edilecek ATAK helikopterinin ilk 30 adet topunun teslimatını yapacağız. Tamamen Türk mühendislerinin ürünü, yerli ve milli olarak üretilecek bu ürünümüz sayesinde silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vererek dışarıya döviz ödenmesinin önüne geçeceğimiz gibi yapacağımız ihracatla da cari açığın kapanmasında etkili bir rol oynayacağız" dedi.


Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek
Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek

Düzce, Milli, Silah, Atak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank: Yerli burun topu, 2022'de ATAK'a entegre edilecek - Son Dakika
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