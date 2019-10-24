20 milyar liralık Bağdat Cadde'si dernekleşti
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Plansız bir şekilde başlayan yoğun kentsel dönüşüm nedeniyle 3 yılda yüzde 54 değer kaybeden Bağdat Caddesi sorunlarını aşmak için dernekleşti.
Plansız bir şekilde başlayan yoğun kentsel dönüşüm nedeniyle 3 yılda yüzde 54 değer kaybeden Bağdat Caddesi sorunlarını aşmak için dernekleşti. Dernekleşmeyle birlikte 20 milyar liraya gerileyen değerini yeniden 50 milyar liralar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:39
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