20 milyar liralık Bağdat Cadde'si dernekleşti

Plansız bir şekilde başlayan yoğun kentsel dönüşüm nedeniyle 3 yılda yüzde 54 değer kaybeden Bağdat Caddesi sorunlarını aşmak için dernekleşti. Dernekleşmeyle birlikte 20 milyar liraya gerileyen değerini yeniden 50 milyar liralar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.