Son Dakika Haberleri: 20 milyar liralık Bağdat Cadde'si dernekleşti
Son Dakika Ekonomi 20 milyar liralık Bağdat Cadde'si dernekleşti

20 milyar liralık Bağdat Cadde'si dernekleşti

34 dakika önce

Plansız bir şekilde başlayan yoğun kentsel dönüşüm nedeniyle 3 yılda yüzde 54 değer kaybeden Bağdat Caddesi sorunlarını aşmak için dernekleşti.

20 milyar liralık Bağdat Cadde'si dernekleşti , System.String[]

Plansız bir şekilde başlayan yoğun kentsel dönüşüm nedeniyle 3 yılda yüzde 54 değer kaybeden Bağdat Caddesi sorunlarını aşmak için dernekleşti. Dernekleşmeyle birlikte 20 milyar liraya gerileyen değerini yeniden 50 milyar liralar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Bağdat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:39 
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