20 milyon 160 bin adet kaçak makoron sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

20 milyon 160 bin adet kaçak makoron sigara ele geçirildi

20.05.2022 18:14
20 milyon 160 bin adet kaçak makoron sigara ele geçirildi

Niğde'de şüphe üzerine durdurulan 2 tırda 20 milyon 160 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Niğde'de şüphe üzerine durdurulan 2 tırda 20 milyon 160 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Ekipler 2 araçta yaptığı yapılan aramalarda 11 milyon 360 bin adedi doldurulmuş ve 8 milyon 800 bin adedi boş olmak üzere toplam 20 milyon 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 tır sürücüsü gözaltına alındı. - NİĞDE

YORUMLAR
500
Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 milyon 160 bin adet kaçak makoron sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:20:43. #1.11#
SON DAKİKA: 20 milyon 160 bin adet kaçak makoron sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement