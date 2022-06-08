20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi

08.06.2022 09:50

20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildiADANA Adana'da 20 milyon 460 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 455 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA Adana'da 20 milyon 460 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 455 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak 3 adrese yaptığı baskında 20 milyon 460 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 455 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Polis 4 zanlıyı da gözaltına aldı.

20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi
20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi
20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi
20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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