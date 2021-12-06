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20 milyon değerinde yapılan dolandırıcılığı organize ettiği düşünülen 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

20 milyon değerinde yapılan dolandırıcılığı organize ettiği düşünülen 17 şüpheli gözaltına alındı

06.12.2021 11:47
20 milyon değerinde yapılan dolandırıcılığı organize ettiği düşünülen 17 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'da 20 milyon Türk Lirası alınarak 28 kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da 20 milyon Türk Lirası alınarak 28 kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından, örgütlü olarak dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçları ile ilgili olarak, takibi yapılan dosya kapsamında geçmiş dönemlerde 19 olayda yaklaşık 20 milyon Türk Lirası alınarak 28 şahsın dolandırıldığı tespit edildi. Bu olayları organize ettiği tespit edilen 17 şüpheli, Ağrı merkezli Giresun ve Artvin illerinde bulunan 18 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, faaliyet süresince yapılan ara yakalamalar ve aramalarda ise 26 adet altın sikke, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 36 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 24 adet cep telefonu ele geçirildi. - AĞRI

20 milyon değerinde yapılan dolandırıcılığı organize ettiği düşünülen 17 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Türk Lirası, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 milyon değerinde yapılan dolandırıcılığı organize ettiği düşünülen 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 milyon değerinde yapılan dolandırıcılığı organize ettiği düşünülen 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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