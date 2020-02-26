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20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor
6 saat önce
20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı 29 Şubat'ta Suudi Arabistan’da düzenleniyor.
Suudi Arabistan, 20 milyon dolarlık nakit ödülle dünyanın en pahalı at yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kral Abdulaziz Hipodromu'nda düzenlenecek olan Suudi Kupası'na yaklaşık 10 bin seyircinin katılacağı belirtildi.
Yarışın kazananı 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken, geriye kalan meblağ ise ilk 10 yarışçı arasında dağıtılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:18
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