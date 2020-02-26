20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor - Son Dakika Dünya

20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor

6 saat önce

20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı 29 Şubat'ta Suudi Arabistan’da düzenleniyor.

20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor, System.String[]

Suudi Arabistan, 20 milyon dolarlık nakit ödülle dünyanın en pahalı at yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kral Abdulaziz Hipodromu'nda düzenlenecek olan Suudi Kupası'na yaklaşık 10 bin seyircinin katılacağı belirtildi.


Yarışın kazananı 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken, geriye kalan meblağ ise ilk 10 yarışçı arasında dağıtılacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Suudi Arabistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Umre ve hac organizasyonlarında koronavirüs ile ilgili önlemler alındı'
ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]